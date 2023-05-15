RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Норвегия передала Украине критически важный материал для добычи газа

Фото: Украина получила от Equinor 2000 тонн метанола (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Норвежская энергетическая компания Equinor предоставила АО "Укргаздвидобування" метанол объемом 2 000 тонн. Это критически важное сырье для добычи, подготовки и транспортировки природного газа и уже доставлено в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

По данным пресс-службы, поставка партии метанола объемом 2 000 т потребовала сложных логистических решений. Впервые за время деятельности "Укргаздвидобування" это сырье было доставлено из Европы по железной дороге.

Поставка метанола осуществляется при поддержке Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской Комиссии (Emergency Response Coordination Centre, сокращенно ERCC) по механизму Европейского Союза по защите гражданского населения и Оперативной группы поддержки Украины Секретариата Энергетического Сообщества (Energy Community Secretariat's Ukraine USTF).

Ранее глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина может отказаться от импорта газа уже в этом году. План требует, чтобы "Нафтогаз" увеличил добычу на 8%, а частные компании - на 16% на фоне запрета экспорта топлива.

В то же время украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) оценили потребности "Нафтогаза" в импорте газа в следующем отопительном сезоне в 2 млрд кубометров.

Читайте РБК-Украина в Google News
НорвегияНафтогаз Украины