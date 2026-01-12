Норвегія оголосила новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів: куди підуть кошти

Норвегія оголосила про виділення нового пакета фінансової допомоги Україні на суму 400 млн доларів. Кошти спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури, будівництво мосту та підтримку цивільного населення.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт розповів під час спільного брифінгу зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

200 млн доларів на енергетику України

За словами Барта, половину пакета, 200 мільйонів доларів, буде негайно спрямовано на підтримку енергетичної інфраструктури України. Йдеться про закупівлю обладнання та ремонт пошкоджених об’єктів для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

"Ми добре розуміємо, що важливо не лише мати гарячі серця, а й тепло в оселях", - наголосив міністр.

Ще 200 млн доларів на будівництво мосту

Інші 200 мільйонів доларів підуть на будівництво мосту в Україні. Ці кошти є частиною фінансування, виділеного Європейським Союзом, і, за словами норвезької сторони, мають символізувати солідарність із Україною та залученість до спільних цілей.

"Також підтверджую, що ми будемо надавати допомогу цивільному населенню", - заявив Барт.

Майже 17 млрд доларів допомоги за два роки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга уточнив, що у грудні минулого року норвезький парламент затвердив 8,3 мільярда доларів допомоги Україні на 2026 рік, зберігши рівень фінансування попереднього року.

Крім того, Норвегія є лідером ініціативи PURL із загальним внеском 850 мільйонів доларів. Загалом за два роки обсяг підтримки України з боку Норвегії майже сягнув 17 мільярдів доларів.