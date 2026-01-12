Норвегия объявила новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов: куда пойдут средства

Норвегия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи Украине на сумму 400 млн долларов. Средства направят на восстановление энергетической инфраструктуры, строительство моста и поддержку гражданского населения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт рассказал во время совместного брифинга со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

200 млн долларов на энергетику Украины

По словам Барта, половина пакета, 200 миллионов долларов, будет немедленно направлена на поддержку энергетической инфраструктуры Украины. Речь идет о закупке оборудования и ремонт поврежденных объектов для скорейшего восстановления электроснабжения.

"Мы хорошо понимаем, что важно не только иметь горячие сердца, но и тепло в домах", - подчеркнул министр.

Еще 200 млн долларов на строительство моста

Другие 200 миллионов долларов пойдут на строительство моста в Украине. Эти средства являются частью финансирования, выделенного Европейским Союзом, и, по словам норвежской стороны, должны символизировать солидарность с Украиной и вовлеченность в общие цели.

"Также подтверждаю, что мы будем оказывать помощь гражданскому населению", - заявил Барт.

Почти 17 млрд долларов помощи за два года

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уточнил, что в декабре прошлого года норвежский парламент утвердил 8,3 миллиарда долларов помощи Украине на 2026 год, сохранив уровень финансирования предыдущего года.

Кроме того, Норвегия является лидером инициативы PURL с общим взносом 850 миллионов долларов. Всего за два года объем поддержки Украины со стороны Норвегии почти достиг 17 миллиардов долларов.