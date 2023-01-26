Снайпери і не тільки. Яких спеціалістів готує Норвегія для ЗСУ
Норвегія збільшить кількість інструкторів та навчатиме молодших офіцерів, медиків та снайперів для Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама.
Норвегія вже бере участь у програмі Interflex у Великій Британії та надає фінансову підтримку та своїх інструкторів для навчань українських військових у рамках місії Європейського Союзу EUMAM.
"Це навчання швидко зміцнить можливості українських солдатів і збільшить загальну кількість військових, яких можуть навчати західні країни", - заявив міністр.
За його словами, навчання планують почати навесні, впродовж 2023 року пройде кілька раундів. Він підкреслив, що Україна матиме значну потребу у військовій підтримці в майбутньому, а навчання - важлива частина цієї підтримки.
"Норвегія готуватиме українських військових на медичних спеціалістів, молодших офіцерів і снайперів", - додав Бйорн Арільд Грам.
Нагадаємо, що міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив, що країна передасть танки для української армії.
Начальник Генштабу Норвегії Ейрік Крістофферсен заявив, що на війні проти України було вбито та поранено майже 180 000 російських військових.
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