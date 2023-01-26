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Снайперы и не только. Каких специалистов готовит Норвегия для ВСУ

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Четверг 26 января 2023 16:48
Снайперы и не только. Каких специалистов готовит Норвегия для ВСУ Фото: Норвегия будет обучать младших офицеров и снайперов для ВСУ (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвегия увеличит количество инструкторов и будет учить младших офицеров, медиков и снайперов для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама.

Норвегия уже участвует в программе Interflex в Великобритании и оказывает финансовую поддержку и своих инструкторов для обучения украинских военных в рамках миссии Европейского Союза EUMAM.

"Это обучение быстро укрепит возможности украинских солдат и увеличит общее количество военных, которым могут обучать западные страны", - заявил министр.

По его словам, обучение планируется начать весной, в течение 2023 года пройдет несколько раундов. Он подчеркнул, что у Украины будет значительная потребность в военной поддержке в будущем, а обучение - важная часть этой поддержки.

"Норвегия будет готовить украинских военных на медицинских специалистов, младших офицеров и снайперов", - добавил Бьорн Арильд Грамм.

Напомним, что министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что страна передаст танки для украинской армии.

Начальник Генштаба Норвегии Эйрик Кристоферсен заявил, что на войне против Украины были убиты и ранены почти 180 000 российских военных.

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