Норвегія може закупити 54 танки Leopard у Німеччини, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK .

За інформацією видання, країна обирає між можливістю придбання танків Leopard 2A7 і південнокорейським K2 Black Panther. Вірогідно, що уряд зробить вибір на користь німецьких танків.

Як повідомлялося раніше, Норвегія офіційно підтвердила готовність передати Leopard 2 Україні. Проте країна не повідомляла кількість техніки, яку отримає Україна. Зазначимо, що наразі Норвегія має 36 танків Leopard 2.

До того ж, Норвегія хоче відправити обіцяні Leopard 2 Україні наприкінці березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.