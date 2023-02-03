ua ru
Пт, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Норвегія може закупити 54 танки Leopard у Німеччини, - ЗМІ

Новость на русском →
Норвегія, П'ятниця 03 лютого 2023 11:48
Норвегія може закупити 54 танки Leopard у Німеччини, - ЗМІ Фото: Норвегія може закупити 54 танки Leopard у Німеччини (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Норвегії планує придбати 54 одиниці танків Leopard 2 у Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

За інформацією видання, країна обирає між можливістю придбання танків Leopard 2A7 і південнокорейським K2 Black Panther. Вірогідно, що уряд зробить вибір на користь німецьких танків.

Як повідомлялося раніше, Норвегія офіційно підтвердила готовність передати Leopard 2 Україні. Проте країна не повідомляла кількість техніки, яку отримає Україна. Зазначимо, що наразі Норвегія має 36 танків Leopard 2.

До того ж, Норвегія хоче відправити обіцяні Leopard 2 Україні наприкінці березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегия
NEWS
Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС
Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна