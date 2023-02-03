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Норвегия может закупить 54 танка Leopard у Германии, - СМИ

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Норвегия, Пятница 03 февраля 2023 11:48
Норвегия может закупить 54 танка Leopard у Германии, - СМИ Фото: Норвегия может закупить 54 танка Leopard у Германии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Норвегии планирует купить 54 единицы танков Leopard 2 в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

По информации издания, страна выбирает между возможностью приобретения танков Leopard 2A7 и южнокорейским K2 Black Panther. По идее, правительство сделает выбор в пользу немецких танков.

Как сообщалось ранее, Норвегия официально подтвердила готовность передать Leopard 2 Украине. Однако страна не сообщала количество техники, которое получит Украина. Отметим, что в настоящее время у Норвегии есть 36 танков Leopard 2.

К тому же, Норвегия хочет отправить обещанные Leopard 2 Украине в конце марта.

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