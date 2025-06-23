Норвегія інвестує 580 млн євро в морські дрони для ЗСУ: виробництво буде в Україні
Норвегія планує розробляти і виготовляти надводні дрони на території України. На це буде виділено майже 580 мільйонів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьке Міністерство оборони.
Як вказано у заяві, Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон (приблизно 580 млн євро - ред.) для підтримки "морської коаліції", яку країна очолює спільно з Великою Британією.
"Частина цих коштів буде спрямована на розробку та виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій KDA, виробництво яких буде базуватися в Україні", - заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.
Зазначається, що оборонна компанія Норвегії Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виробництво надводних дронів в Україні з використанням норвезьких технологій та досвіду.
"Надводні дрони відіграють важливу роль у допомозі Україні захищати свою територію та нейтралізувати російський флот у Чорному морі", - підкреслили в Міноборони Норвегії.
Вчора ми писали про те, що Україну відвідав міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік. Він оголосив про виділення 400 млн доларів на дрони для українського війська.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року парламентські партії Норвегії домовилися виділити 35 млрд норвезьких крон (3,2 млрд доларів) на допомогу Україні у 2025 році.
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