Норвегія інвестує 580 млн євро в морські дрони для ЗСУ: виробництво буде в Україні

Норвегія планує розробляти і виготовляти надводні дрони на території України. На це буде виділено майже 580 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьке Міністерство оборони.

Як вказано у заяві, Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон (приблизно 580 млн євро - ред.) для підтримки "морської коаліції", яку країна очолює спільно з Великою Британією.

"Частина цих коштів буде спрямована на розробку та виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій KDA, виробництво яких буде базуватися в Україні", - заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Зазначається, що оборонна компанія Норвегії Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виробництво надводних дронів в Україні з використанням норвезьких технологій та досвіду.

"Надводні дрони відіграють важливу роль у допомозі Україні захищати свою територію та нейтралізувати російський флот у Чорному морі", - підкреслили в Міноборони Норвегії.

Вчора ми писали про те, що Україну відвідав міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік. Він оголосив про виділення 400 млн доларів на дрони для українського війська.