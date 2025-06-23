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Норвегия инвестирует 580 млн евро в морские дроны для ВСУ: производство будет в Украине

Понедельник 23 июня 2025 11:55
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Норвегия инвестирует 580 млн евро в морские дроны для ВСУ: производство будет в Украине Фото: Норвегия инвестирует 580 млн евро в морские дроны для ВСУ (x.com/Forsvarsdep)
Автор: Наталья Кава

Норвегия планирует разрабатывать и изготавливать надводные дроны на территории Украины. На это будет выделено почти 580 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежское Министерство обороны.

Как указано в заявлении, Норвегия выделила около 6,7 млрд норвежских крон (примерно 580 млн евро - ред.) для поддержки "морской коалиции", которую страна возглавляет совместно с Великобританией.

"Часть этих средств будет направлена на разработку и производство беспилотных морских судов с использованием технологий KDA, производство которых будет базироваться в Украине", - заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

Отмечается, что оборонная компания Норвегии Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и производстве надводных дронов в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.

"Надводные дроны играют важную роль в помощи Украине защищать свою территорию и нейтрализовать российский флот в Черном море", - подчеркнули в Минобороны Норвегии.

Вчера мы писали о том, что Украину посетил министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик. Он объявил о выделении 400 млн долларов на дроны для украинской армии.

Напомним, в ноябре 2024 года парламентские партии Норвегии договорились выделить 35 млрд норвежских крон (3,2 млрд долларов) на помощь Украине в 2025 году.

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