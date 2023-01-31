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Норвегія хоче затвердити п’ятирічну програму підтримки України – ЗМІ

Фото: Норвегія хоче затвердити п’ятирічну програму підтримки України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У лютому уряд Норвегії планує представити в парламенті план довгострокової підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vart Land.

Через окрему програму Україна має отримати значні кошти. Видання зазначає, що мова йде про мільярди норвезьких крон. У поточному році ця сума буде порівну розподілена на військову та цивільну підтримку.

Уряд Норвегії планує виділити грант на подолання наслідків агресії РФ в Україні. Мова йде про подолання високих цін на електроенергію та продовольство. Схвалення такої програми підтримки Україні може досягти урядової мети витрат 1% ВВП на допомогу у 2023 році.

Норвегія поки не конкретизує суму коштів, оскільки ще невідомо, скільки їх буде потрібно виділити. Проте в Осло впевнені, що підтримка України буде виняткова в плані розміру й тривалості.

Нагадаємо, що Норвегія планує доставити обіцяні танки Leopard 2 до України наприкінці березня. Водночас питання кількості техніки ще обговорюється.

Норвегія відправила Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Повідомляється, що боєприпаси вже залишили територію країни.

Україна отримає понад 100 генераторів від Норвегії для забезпечення підрозділів охорони кордону.

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