Норвегия хочет утвердить пятилетнюю программу поддержки Украины - СМИ

В феврале правительство Норвегии намерено представить в парламенте план долгосрочной поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vart Land.
Через отдельную программу Украина должна получить большие средства. Издание отмечает, что речь идет о миллиардах норвежских крон. В текущем году эта сумма будет поровну распределена на военную и гражданскую поддержку.
Правительство Норвегии намерено выделить грант на преодоление последствий агрессии РФ в Украине. Речь идет о преодолении высоких цен на электроэнергию и продовольствие. Одобрение такой программы поддержки Украине может достичь правительственной цели расходов 1% ВВП на помощь в 2023 году.
Норвегия пока не конкретизирует сумму средств, поскольку неизвестно, сколько их потребуется выделить. Однако в Осло уверены, что поддержка Украины будет исключительной в плане размера и продолжительности.
Напомним, что Норвегия планирует доставить обещанные танки Leopard 2 в Украину в конце марта. В то же время, вопрос количества техники еще обсуждается.
Норвегия отправила Украине 10 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Сообщается, что боеприпасы уже покинули территорию страны.
Украина получит более 100 генераторов Норвегии для обеспечения подразделений охраны границы.
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