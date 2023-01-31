Норвегия хочет утвердить пятилетнюю программу поддержки Украины - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vart Land .

Через отдельную программу Украина должна получить большие средства. Издание отмечает, что речь идет о миллиардах норвежских крон. В текущем году эта сумма будет поровну распределена на военную и гражданскую поддержку.

Правительство Норвегии намерено выделить грант на преодоление последствий агрессии РФ в Украине. Речь идет о преодолении высоких цен на электроэнергию и продовольствие. Одобрение такой программы поддержки Украине может достичь правительственной цели расходов 1% ВВП на помощь в 2023 году.

Норвегия пока не конкретизирует сумму средств, поскольку неизвестно, сколько их потребуется выделить. Однако в Осло уверены, что поддержка Украины будет исключительной в плане размера и продолжительности.