Норвегія хоче виділити 8,5 млрд доларів для України: що відомо

Норвегія планує у 2026 році виділити Україні близько 8,5 млрд доларів у рамках продовження програми підтримки. Кошти мають бути схвалені парламентом країни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.
"Сьогодні я оголосив, що підтримка України у 2025 році буде продовжена і у 2026 році. Це передбачає 8,45 мільярда. Я запропоную парламенту виділити цю суму", - сказав він.
За словами прем’єра, Норвегія збереже високий рівень допомоги й надалі. Він підкреслив, що парламент уже неодноразово одностайно підтримував ініціативи на підтримку України, і висловив упевненість у схваленні нового пакета фінансування.
Стере наголосив, що ключовим пріоритетом є посилення обороноздатності України, а допомога формується з урахуванням її актуальних потреб.
Нагадаємо, сьогодні у понеділок, 25 серпня у Києві з візитом перебуває прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Зранку норвезького лідера зустрічали на залізничному вокзалі столиці.
Перед тим Норвегія повідомила про виділення близько 7 млрд норвезьких крон (приблизно 685 млн доларів).
За виділені гроші країна разом з Німеччиною закупить дві системи протиповітряної оборони американського виробництва Patriot. Також до оборонного пакета увійдуть ракети до ППО.
Окрім того, Норвергія спрямує майже 100 мільйонів доларів для закупівлі імпортного природного газу.
Отримані кошти будуть використані групою НАК "Нафтогаз України" для формування достатніх запасів газу напередодні опалювального сезону.