Норвегія хоче виділити 8,5 млрд доларів для України: що відомо

"Сьогодні я оголосив, що підтримка України у 2025 році буде продовжена і у 2026 році. Це передбачає 8,45 мільярда. Я запропоную парламенту виділити цю суму", - сказав він.

За словами прем’єра, Норвегія збереже високий рівень допомоги й надалі. Він підкреслив, що парламент уже неодноразово одностайно підтримував ініціативи на підтримку України, і висловив упевненість у схваленні нового пакета фінансування.

Стере наголосив, що ключовим пріоритетом є посилення обороноздатності України, а допомога формується з урахуванням її актуальних потреб.