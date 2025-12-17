Норвегія готує новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

Під час пресконференції в середу, 17 грудня, він розповів, що Норвегія виділить 3,2 млрд крон на пакет американської зброї для України. До нього увійде озброєння та боєприпаси для винищувачів F-16, а також протиповітряні ракети.

"Ми купуємо частину цього обладнання у США в рамках встановленої програми підтримки України", - зазначив Стьоре.

Він також наголосив, що для України "настали доленосні дні". За словами норвезького прем'єра, країна "фактично перебуває в потрійній кризі: кризі безпеки, внутрішньополітичній кризі та економічній кризі".