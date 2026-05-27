Норвегія готова стати під ядерний захист Франції, - Стере

Норвегія приєднається до ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона про "передове стримування". Йдеться про обговорення того, як французька ядерна зброя може посилити безпеку Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen .

Раніше французька ядерна зброя була пов'язана виключно з безпекою самої Франції.

Тепер Париж відкритий до діалогу з близькими союзниками щодо того, як вона може робити внесок у європейську безпеку та стримування військових загроз. Ініціативу Макрон започаткував на початку березня цього року.

"Ми проведемо подальші обговорення з Францією щодо того, як ядерна ініціатива може цьому сприяти", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Разом з Норвегією до французької ініціативи приєдналися ще дев'ять європейських країн: Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Швеція, Данія, Бельгія та Греція.

Для уряду Норвегії важливо, щоб Франція проконсультувалася зі США та НАТО щодо цього процесу.

Норвегія не змінює власної ядерної політики

Стере підкреслив, що участь у французькій ініціативі не змінює позицію Норвегії щодо ядерної зброї.

У країні зберігається заборона на її розміщення на норвезькій території у мирний час.

"Наше стримування й надалі здійснюватиметься через НАТО. Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що гарантії щодо ядерної зброї для Європи залишаються непохитними. Французький потенціал є внеском у всеохоплююче стримування НАТО", - сказав прем'єр.

Нарвікська угода з Францією

Паралельно у середу в Парижі Норвегія і Франція підписали двосторонню оборонну угоду - Нарвікську.

Документ парафували міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік і міністерка оборони та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.

Назва відсилає до спільних зусиль країн часів Другої світової війни, які забезпечили першу перемогу союзників у тій війні.

Угода містить положення про взаємну оборону: країни зобов'язуються підтримувати одна одну, зокрема у військовому плані.

Також документ передбачає тіснішу співпрацю у сферах гібридної війни, морської безпеки, космосу, кібербезпеки, оборонно-промислового співробітництва та підтримки України.

"Ми живемо в найсерйознішій ситуації в галузі політики безпеки з часів Другої світової війни", - наголосив Стере.

За останні півроку Норвегія підписала аналогічні оборонні угоди також із Німеччиною та Великою Британією.