Норвегия готова стать под ядерную защиту Франции, - Стере
Норвегия присоединится к инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона о "передовом сдерживании". Речь идет об обсуждении того, как французское ядерное оружие может усилить безопасность Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nettavisen.
Ранее французское ядерное оружие было связано исключительно с безопасностью самой Франции.
Теперь Париж открыт к диалогу с близкими союзниками относительно того, как она может вносить вклад в европейскую безопасность и сдерживание военных угроз. Инициативу Макрон начал в начале марта этого года.
"Мы проведем дальнейшие обсуждения с Францией относительно того, как ядерная инициатива может этому способствовать", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Вместе с Норвегией к французской инициативе присоединились еще девять европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Дания, Бельгия и Греция.
Для правительства Норвегии важно, чтобы Франция проконсультировалась с США и НАТО по этому процессу.
Норвегия не меняет собственной ядерной политики
Стере подчеркнул, что участие во французской инициативе не меняет позицию Норвегии в отношении ядерного оружия.
В стране сохраняется запрет на его размещение на норвежской территории в мирное время.
"Наше сдерживание и в дальнейшем будет осуществляться через НАТО. Соединенные Штаты четко дали понять, что гарантии по ядерному оружию для Европы остаются непоколебимыми. Французский потенциал является вкладом во всеобъемлющее сдерживание НАТО", - сказал премьер.
Нарвикское соглашение с Францией
Параллельно в среду в Париже Норвегия и Франция подписали двустороннее оборонное соглашение - Нарвикское.
Документ парафировали министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик и министр обороны и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен.
Название отсылает к совместным усилиям стран времен Второй мировой войны, которые обеспечили первую победу союзников в той войне.
Соглашение содержит положение о взаимной обороне: страны обязуются поддерживать друг друга, в частности в военном плане.
Также документ предусматривает более тесное сотрудничество в сферах гибридной войны, морской безопасности, космоса, кибербезопасности, оборонно-промышленного сотрудничества и поддержки Украины.
"Мы живем в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны", - подчеркнул Стере.
За последние полгода Норвегия подписала аналогичные оборонные соглашения также с Германией и Великобританией.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 5 марта 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о начале стратегических обсуждений о защите всего европейского континента французским ядерным оружием.
До того французский ядерный потенциал был связан исключительно с безопасностью самой Франции. Толчком к изменению подхода стали война России в Украине и сомнения Дональда Трампа относительно обязательств США перед НАТО и ЕС.
Впоследствии Польша и Швеция первыми подтвердили серьезные переговоры с Парижем по французскому "ядерному зонтику". В переговорах также участвовали Германия, Нидерланды, Бельгия, Греция и Дания.