В Норвегии россиянин напал на посетителей супермаркета с ножом

Фото: место происшествия (nrk.no)

Полиция расследует нападение как теракт

В Норвегии 20-летний гражданин Российской Федерации нанес тяжелое ножевое ранение женщине в одном из супермаркетов Осло. Полиция задержала злоумышленника, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

На допросе россиянин признался, что хотел совершить теракт, убив нескольких человек.

"Есть основания проверить, связано ли это нападение с терроризмом, и расследование попытается выяснить это", - сообщила глава Норвежской полицейской службы безопасности Бенедикта Бьернланд.

По ее словам, подозреваемый, задержанный в рамках расследования дела, является россиянином в возрасте около 20 лет, он прибыл в Норвегию 18 января из России через Швецию.

"На настоящий момент нет никаких признаков того, что к делу причастно несколько лиц или что планировалось несколько нападений", - отметила она.

Отметим, нападение было совершено вчера, 17 января, в одном из супермаркетов Осло. Россиянин ударил ножом женщину, платившую в кассе. Он был вскоре задержан полицией. Тяжело раненная женщина госпитализирована в критическом состоянии.

Напомним, районный суд в Гданьске (Польша) арестовал 48-летнего жителя этого города, который во время телефонного звонка на экстренный номер угрожал убить главу Европейского совета Дональда Туска.

Также РБК-Украина писало, что в Манчестере (Великобритания) неизвестный напал с ножом на прохожих на станции метрополитена "Манчестер Виктория".