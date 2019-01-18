У Норвегії росіянин напав на відвідувачів супермаркету з ножем

Фото: місце події (nrk.no)

Поліція розслідує напад як теракт

В Норвегії 20-річний громадянин Російської Федерації завдав тяжкий ножове поранення жінці в одному з супермаркетів Осло. Поліція затримала зловмисника, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

На допиті росіянин розказав, що він хотів здійснити теракт, убивши кількох осіб.

"Є підстави перевірити, чи пов'язано це напад з тероризмом, і розслідування спробує з'ясувати це", - повідомила глава Норвезької поліцейської служби безпеки Бенедикта Бьйорнланд.

За її словами, підозрюваний, затриманий в рамках розслідування справи, є росіянином у віці близько 20 років, він прибув до Норвегії 18 січня з Росії через Швецію.

"На даний момент немає ніяких ознак того, що до справи причетні декілька осіб або що планувалося кілька нападів", - зазначила вона.

Зазначимо, напад було скоєно вчора, 17 січня, в одному з супермаркетів Осло. Росіянин вдарив ножем жінку, платившую в касі. Він незабаром був затриманий поліцією. Тяжко поранена жінка госпіталізована в критичному стані.

Нагадаємо, районний суд у Гданську (Польща) заарештував 48-річного жителя цього міста, який під час телефонного дзвінка на екстрений номер погрожував вбити главу Європейської ради Дональда Туска.

Також РБК-Україна писало, що в Манчестері (Великобританія) невідомий напав з ножем на перехожих на станції метрополітену "Манчестер Вікторія".