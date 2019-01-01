В Британии неизвестный напал с ножом на прохожих в метро, есть раненные

Фото: нападение в Манчестере (Clack_Sam/twitter)

В результате нападения трое британцев ранены, среди них есть полицейский

В Манчестере (Великобритания) неизвестный напал с ножом на прохожих на станции метрополитена "Манчестер Виктория". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По сообщению британской полиции по борьбе с терроризмом, которая расследует нападение, инцидент произошел вечером в канун Нового года. Среди получивших ранения также есть сотрудник полиции.

Вскоре после нападения полицейские задержали мужчину и сейчас он находится под стражей. Задержанного доставили на допрос по подозрению в покушении на убийство.

Что же касается раненных, они находятся в "серьезном, но не опасном для жизни состоянии".

Напомним, недавно в Китае в городе Лунянь мужчина с ножом угнал автобус. В результате чего погибли не менее 5 человек, еще 21 получил ранения. Правоохранители заявили, что нападавший был задержан, а пострадавшим оказана первая медецинская помощь.