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В Норвегии арестовали россиянина по обвинению в теракте

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 19:18
В Норвегии арестовали россиянина по обвинению в теракте
Фото: место нападения (twitter.com/smpno)

Россиянин планировал провести теракты не только в Норвегии, но и в других странах

В Норвегии суд арестовал на 4 недели 22-летнего гражданина РФ, который напал с ножом на женщину в одном из супермаркетов в Осло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

Адвокат россиянина Ола Лунде заявил, что его подзащитный ранее сообщил правоохранителям, что был намерен провести теракты не только в Норвегии, но и в других странах.

"Мое мнение таково - он нестабилен и его нужно показать врачу", - заявил Лунде.

Также адвокат рассказал, что россиянин приехал в Норвегию из Швеции и пробыл недолго.

Прокурор Анна Каролин Баккен заявил, что это первое дело о терроризме, которое рассматривается судом после 22 июля 2011 года, когда Андерс Брейвик открыл стрельбу на острове Утейе и убил 77 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Норвегии россиянин напал на посетителей супермаркета с ножом. Россиянин ударил ножом женщину, платившую в кассе после чего был задержан полицией, а тяжело раненная женщина госпитализирована в критическом состоянии.

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