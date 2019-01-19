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У Норвегії заарештували росіянина за звинуваченням у теракті

Новини » Надзвичайні події    19.01.2019 - 19:18
У Норвегії заарештували росіянина за звинуваченням у теракті
Фото: місце нападу (twitter.com/smpno)

Росіянин планував провести теракти не тільки в Норвегії, але і в інших країнах

У Норвегії суд заарештував на 4 тижні 22-річного громадянина РФ, який напав з ножем на жінку в одному з супермаркетів у Осло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Адвокат росіянина Ола Лунде заявив, що його підзахисний раніше повідомив правоохоронцям, що мав намір провести теракти не тільки в Норвегії, але і в інших країнах.

"Моя думка така - він нестабільний і його потрібно показати лікарю", - заявив Лунде.

Також адвокат розповів, що росіянин приїхав в Норвегію Швеції і пробув недовго.

Прокурор Ганна Каролін Баккен заявив, що це перша справа про тероризм, яка розглядається судом після 22 липня 2011 року, коли Андерс Брейвік відкрив стрілянину на острові Утейї і вбив 77 осіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Норвегії росіянин напав на відвідувачів супермаркету з ножем. Росіянин вдарив ножем жінку, платившу в касі після чого був затриманий поліцією, а тяжко поранена жінка госпіталізована в критичному стані.

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