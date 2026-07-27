Northrop Grumman запустила космічного робота: мирна технологія може стати зброєю

Що вміє MRV та яка його місія?

Запуск космічного апарату MRV відбувся за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX із космодрому на мисі Канаверал. На борту пристрою розміщені три спеціальні модулі продовження місії Mission Extension Pods (MEP).

За словами розробників, після встановлення цих блоків на працюючі супутники термін їхньої експлуатації можна продовжити до 8 років.

Перші модулі MEP призначені для комерційних супутників зв'язку, якими оперативно керують австралійська компанія Optus та люксембурзька SES.

Окрім встановлення додаткових модулів, робот MRV здатен виконувати ряд завдань:

проводити детальний зовнішній огляд супутників у відкритому космосі;

буксирувати космічні апарати між різними орбітальними позиціями;

допомагати у розчищенні орбіти від накопиченого космічного сміття.

Усі маніпуляції виконуються за допомогою двох роботизованих рук, які дозволяють виконувати складні маневри поблизу інших об'єктів.

Роботизовану систему створили у рамках спеціальної програми Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites, якою керують DARPA та Військово-морська дослідницька лабораторія США.

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Потенційне військове застосування та відповідь на загрози

Незважаючи на те, що MRV презентують як цивільну платформу для обслуговування, здатність апарату зближуватися з іншими об'єктами викликала занепокоєння щодо його можливого військового використання.

Технології точного маневрування дозволяють потенційній майбутній версії робота виводити з ладу ворожі супутники на прохання уряду.

Генеральна директорка Northrop Grumman Кеті Ворден зазначила, що рішення про застосування таких технологій у військових цілях залишається виключно за урядом США, тоді як задача компанії - надати технічні можливості.

Представники Космічних сил США заявляють про зростання орбітальних загроз з боку інших держав, які вже мають у розпорядженні подібні апарати. Зокрема, Космічні сили навели приклад китайського супутника Shi Jian 21, який оснащений роботизованою клешнею для захоплення об'єктів.

За словами військових, апарати, здатні до близького підходу, можуть транслювати електронні перешкоди, збирати розвіддані, пошкоджувати компоненти або примусово зміщувати супутники з їхніх орбіт.

Розвиток орбітальної оборони та перспективи

Через зростання ризиків Космічні сили США розширюють напрямки орбітальних бойових дій. Так, спеціальний підрозділ Space Delta 9 розробляє тактику як для оборонних, так і для наступальних місій у космосі.

Паралельно розглядаються плани щодо створення глобальної системи ПРО Golden Dome. За оцінками Управління бюджету Конгресу США, реалізація цієї концепції може вимагати виведення на орбіту близько 7800 космічних перехоплювачів.