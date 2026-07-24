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Ракета SpaceX вріжеться у Місяць: відомий точний час і наслідки удару

15:21 24.07.2026 Пт
3 хв
За появою нового кратера та масштабним спалахом можна буде спостерігати наживо
aimg Ольга Завада
Ракета SpaceX вріжеться у Місяць: відомий точний час і наслідки удару Ступінь Falcon 9 знищиться об поверхню Місяця (фото: Pexels)
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Верхній ступінь ракети SpaceX Falcon 9 вже 5 серпня вріжеться у Місяць. Після перебування на високоеліптичній орбіті він зіткнеться із супутником Землі на величезній швидкості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.

Як ракета опинилася на шляху до Місяця?

Некерований об'єкт є верхнім ступенем ракети Falcon 9, яку запустили 15 січня 2025 року з Космічного центру імені Кеннеді. Вона виводила на траєкторію польоту до Місяця посадкові модулі Blue Ghost від Firefly Aerospace та Resilience від компанії ispace.

Після успішного відстикування апаратів ступінь не зміг увійти в атмосферу Землі для згоряння. Як наслідок - він залишився у пастці гравітації.

Сила вибуху та утворення нового кратера

Незалежний орбітальний аналітик Білл Грей, який створив програму відстеження космічних тіл Project Pluto, за допомогою симуляцій вирахував майбутній маршрут.

Усі зібрані дані вчені завантажили у фізичний симулятор, щоб змоделювати точні наслідки удару. За даними дослідників, розбивний ступінь має довжину близько 12 метрів, ширину 4 метри та вагу майже 4000 кілограмів.

Зіткнення станеться 5 серпня о 09:44 за київським часом неподалік кратера Айнштайна на східній частині місячного диска.

Читайте більше: Астрономи знайшли перший можливий екзомісяць: відкриття поставило науку перед дилемою

Основні параметри катастрофи

  • Швидкість перед ударом - понад 8700 кілометрів на годину - у 7 разів швидше за звук;
  • Так як об'єкт є порожньою металевою оболонкою, під час удару він повністю зімнеться;
  • На поверхні супутника Землі з'явиться новий кратер шириною від 20 до 30 метрів;
  • Вибух підніме хмару пилу та уламків на висоту кількох кілометрів.

Цікаво, що за декілька секунд до падіння корпус ступеня пролетить поблизу південнокорейського орбітального апарата Korean Pathfinder Lunar Orbiter.

Його прилади спробують зафіксувати дані про рух ракети. Проте апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter у цей момент перебуватиме з іншого боку Місяця і не зможе виміряти склад виділених газів.

Як науковці та аматори стежитимуть за падінням?

Астрономи плануватимуть спостереження як із Землі, так і за допомогою орбітальних телескопів.

Оскільки удар відбудеться на освітленій Сонцем ділянці Місяця, наземні обсерваторії зможуть зафіксувати яскравий спалах від зіткнення та підняття пилового шлейфу.

Найкращі умови для спостереження матимуть астрономи та аматори-спостерігачі у Північній та Південній Америці, де у цей час триватиме ніч. Вченим рекомендують заздалегідь підготувати та протестувати телескопи напередодні події.

Штучний та повністю прогнозований удар об поверхню Місяця допоможе дослідникам краще зрозуміти динаміку місячного пилу під час падінь астероїдів. Крім того, подія дозволить перевірити точність методів розрахунку траєкторій для майбутніх сейсмічних експериментів на Місяці.

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