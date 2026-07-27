Northrop Grumman запустила космического робота: мирная технология может стать оружием

Что умеет MRV и какова его миссия?

Запуск космического аппарата MRV произошел с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX по космодрому на мысе Канаверал. На борту устройства размещены три специальных модуля продления миссии Mission Extension Pods (MEP).

По словам разработчиков, после установки этих блоков на работающие спутники срок их эксплуатации можно продлить до 8 лет.

Первые модули MEP предназначены для коммерческих спутников связи, управляемых австралийской компанией Optus и люксембургской SES.

Кроме установки дополнительных модулей, робот MRV способен выполнять ряд заданий:

проводить подробный внешний осмотр спутников в открытом космосе;

буксировать космические аппараты между разными орбитальными позициями;

помогать в расчистке орбиты от накопленного космического мусора.

Все манипуляции выполняются с помощью двух роботизированных рук, позволяющих выполнять сложные маневры вблизи других объектов.

Работизированная система была создана в рамках специальной программы Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites, которой руководят DARPA и Военно-морская исследовательская лаборатория США .

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Потенциальное военное применение и ответ на угрозы

Несмотря на то, что MRV представляют гражданскую платформу для обслуживания, способность аппарата сближаться с другими объектами вызвала беспокойство относительно его возможного военного использования.

Технологии точного маневрирования позволяют потенциальной будущей версии работа выводить из строя враждебные спутники по просьбе правительства.

Генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден отметила, что решение о применении таких технологий в военных целях остается исключительно за правительством США, тогда как задача компании - предоставить технические возможности.

Представители Космических сил США заявляют о росте орбитальных угроз со стороны других государств, уже располагающих подобными аппаратами.

В частности, Космические силы привели пример китайского спутника Shi Jian 21, который оснащен роботизированной клешней для захвата объектов.

По словам военных, аппараты, способные к близкому подходу, могут транслировать электронные помехи, собирать разведданные, повреждать компоненты или принудительно смещать спутники с их орбит.

Развитие орбитальной обороны и перспективы

Из-за роста рисков Космические силы США расширяют направления орбитальных боевых действий. Специальное подразделение Space Delta 9 разрабатывает тактику как для оборонных, так и для наступательных миссий в космосе.

Параллельно рассматриваются планы создания глобальной системы ПРО Golden Dome. По оценкам Управления бюджета Конгресса США, реализация этой концепции может потребовать выведения на орбиту около 7800 космических перехватчиков.