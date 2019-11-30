Норми закону про медіа діятимуть до завершення війни в Україні, - Мінкульт

Фото: Володимир Бородянський (facebook.com/borodyanskiy)

Більшість норм закону діятимуть у період війни

Більшість норм закону щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні діятимуть лише під час війни в Україні. Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю "Дзеркалу тижня", передає РБК-Україна.

За словами Бородянського, більша частина норм так званого закону про дезінформацію діятиме лише до того часу, поки не будуть деокуповані українські території.

"Багато хто мене запитує: мовляв, чому ми робимо те, чого немає в Європі? Але ж у Європі немає війни, а в нас вона є. Багато норм з тих, які ми будемо обговорювати в законопроекті про дезінформацію, діятимуть доти, доки частина України буде тимчасово окупована", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури презентувало основні пункти нового законопроекту щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Зокрема, законопроектом передбачена поява омбудсмена з питань інформації, заборона на володіння чи фінансування медіа громадянами/компаніями РФ, реєстрація медіа та відповідальність.

Як відомо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця 2019 року розробити і внести на розгляд парламенту законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. В документі мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, а також її спростування.