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Маас: нет причин менять режим санкций ЕС против России

Новости » Политика     09.12.2019 - 14:09
Маас: нет причин менять режим санкций ЕС против России
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Улучшение отношений между ЕС и РФ возможно после достижения мира в Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не видит оснований для изменения режима санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии в Twitter.

По словам Мааса, улучшение отношений между Евросоюзом и Россией возможен после достижения мира в Украине.

"Вклад в установление мира на Украине - это ключ к улучшению отношений между ЕС и Россией. Люди в Восточной Украине слишком долго ждали мира. На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что правительство Германии может ввести против РФ новые санкции из-за убийства гражданина Грузии в Берлине. Немецкое следствие связывает подозреваемого в убийстве с российскими властями.

Также сообщалось, что в декабре Европейский союз может продлить санкции против России. При этом в ЕС готовы к возможным уступкам к Кремлю.

Ранее, 12 сентября, ЕС продлил санкции против России. В частности, за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины были продлены ограничения в отношении 170 физических лиц и 44 компаний до 15 марта 2020 года.

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Новости Украины ЕвросоюзХайко МаасСанкции против России
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