На нормандской встрече Украина держит государственную позицию, - Аваков

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о переговорах в нормандском формате, которые продолжаются за закрытыми дверями в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Авакова.

Как сообщил Аваков, во время переговоров с Россией, Францией и Германией украинская делегация "держит государственную позицию".

"Пока идут переговоры… зал Елисейского дворца ждет… Украинская делегация держит государственную позицию" - написал глава МВД.

Позже глава МВД сообщил, что "зрады нет".

"Президент Украины Владимир Зеленский молодец. Очень жестко и правильно держит позицию. Зрады нет. Я думаю, сейчас идет разговор, вы услышите о результатах. Поэтому я говорю, что все идет правильно с государственной позиции", - заявил Аваков журналистам.

РБК-Украина писало, что встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина - с глазу на глаз длилась 10-15 минут. Сообщалось, что Путин положительно оценил переговоры с Зеленским. В частности, проходя мимо представителей СМИ после встречи, российский лидер заявил, что она прошла "хорошо и по-деловому". Отметим, далее по графику ожидается рабочий ужин лидеров "нормандской четверки" и совместная пресс-конференция.

Также отмечается, что помощники лидеров стран "нормандской четверки" до встречи в Париже согласовали разведение по всей линии соприкосновения. Пока силы были разведены на трех участках - в Станице Луганская, Золотом и Петровском. Лидерам разведение сил не удалось согласовать.