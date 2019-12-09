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На нормандской встрече не удалось договориться о разведении сил на Донбассе

Новости » Политика     09.12.2019 - 22:28
На нормандской встрече не удалось договориться о разведении сил на Донбассе
Фото: встреча в нормандском формате (kremlin.ru)

Причиной называют позицию представителей Украины, которые заявили, что не сумеют обеспечить отвод военных

В Париже на саммите в нормандском формате не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, причиной стала позиция Украины, представители которой заявили, что не сумеют обеспечить отвод своих военных.

При этом отмечается, что помощники лидеров стран "нормандской четверки" до встречи в Париже согласовали разведение по всей линии соприкосновения. Пока силы были разведены на трех участках - в Станице Луганская, Золотом и Петровском.

Отметим, что встреча в нормандском формате завершилась в 20:40 по киевскому времени. Однако, позже стало известно, что она была прервана для двухсторонней встречи между президентами Украины и России. Лидеры четырех стран продолжат переговоры во время рабочего ужина.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал требования Владимира Зеленского к Владимиру Путину. Кроме урегулирования ситуации на Донбассе, лидеры Украины и Российской Федерации также должны были обсудить тему заключение газового контракта между странами.

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Новости Украины ДонбассРазведение силНормандский формат
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