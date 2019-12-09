Встреча Зеленского и Путина тет-а-тет длилась 10-15 минут

Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Зеленский и Путин все-таки встретились с глазу на глаз

Встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина - с глазу на глаз длилась 10-15 минут. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что Зеленский и Путин провели переговоры в формате тет-а-тет, которые длились не более 15 минут. Остальное время на встрече присутствовали члены делегации Украины и России.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин положительно оценил переговоры с Зеленским. В частности, проходя мимо представителей СМИ после встречи, российский лидер заявил, что она прошла "хорошо и по-деловому". Отметим, далее по графику ожидается рабочий ужин лидеров "нормандской четверки" и совместная пресс-конференция.

Как пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, на саммите в нормандском формате не удалось согласовать дальнейшее разведение сил на Донбассе. По данным источников, украинская сторона якобы заявила, что не сможет обеспечить отвод своих войск по всей линии разграничения. При этом ранее сообщалось, что помощники лидеров "нормандской четверки" готовили данный пункт в итоговом документе.