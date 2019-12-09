ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

После встречи Путина и Зеленского за ужином пройдет дискуссия "нормандской четверки"

Новости » Политика     09.12.2019 - 21:00
После встречи Путина и Зеленского за ужином пройдет дискуссия "нормандской четверки"
Фото: нормандская встреча (kremlin.ru)

Встреча Путина и Зеленского началась в Елисейском дворце                                                                                   

После встречи президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - ожидается дискуссия "нормандской четверки" за рабочим ужином. Об этом сообщили организаторы нормандской встречи, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что ужин лидеров "нормандской четверки" запланирован на 21:15, на рабочем ужине ожидается продолжение дискуссии. Также организаторы подтверждают, что пресс-конференция ожидается в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщили в Офисе президента, переговоры "нормандской четверки" прерваны для встречи президентов Украины и России.

"После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", - добавили в Офисе.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча в нормандском формате в Париже завершилась, переговоры продлились более двух часов.

Также ранее стало известно, что Зеленский и Путин начали двусторонние переговоры в Париже после нормандской встречи. Как известно, в рамках саммита "нормандской четверки" стороны обсудили итоговый документ. На данный момент продолжается встреча президентов России и Украина, после этого запланирован совместный ужин, а затем - итоговая пресс-конференция.

Отметим, протокол отвел на встречу Путина и Зеленского порядка 45 минут, однако, как заявил один из помощников российского президента, разговор не ограничен временными рамками. Также у Путина не стали уточнять, будет ли на переговорах фигурировать газовая тематика.

Зеленский и Путин начали встречу, ради которой прервали нормандский саммит
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинАнгела МеркельЭммануэль МакронНормандская четверка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь