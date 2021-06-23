Нормандскому формату нужна новая динамика, - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас обсудил с госсударственным секретарем США Энтони Блинкеном Украину. Он заявил, что что нормандскому формату нужна новая динамика.

Об этом он заявил на совместном брифинге с госсекретарем США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что США будут привлечены к переговорам по Донбассу, и даже предложил расширить нормандский формат до семи участников за счет США, Канады и Британии.

Дипломаты обсудили урегулирование ситуации в Украине. Глава внешнеполитического ведомства Германии заявил, что в ходе беседы указал на необходимость новой динамики нормандского формата.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Берлин для обсуждения Донбасса.

До этого российская сторона говорила, что на сегодня ничего не мешает встрече в нормандском формате по Донбассу на уровне министров иностранных дел.

В частности, у Путина подтвердили планы по нормандской встрече на уровне МИД.