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Меркель пригласила Зеленского в Германию. Предлагает обсудить Донбасс

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Киев, Вторник 22 июня 2021 18:37
Меркель пригласила Зеленского в Германию. Предлагает обсудить Донбасс Фото: Ангела Меркель (flickr com dirkvorderstrasse)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель приглашает президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. На встрече могут обсудить двусторонние отношения и мирное урегулирование на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам разговора лидеров двух государств.

Сообщается, что Зеленский и Меркель отметили особенности сегодняшней даты - Дня скорби и памяти жертв войны в Украине, отметив важность исторической ответственности за преступления нацизма.

"Наш разговор проходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", - отметил Зеленский.

Он подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

"Со своей стороны, федеральный канцлер пригласила главу украинского государства осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Меркель вспомнила Крым и Донбасс во время речи о нападении Германии на СССР в 1941 году.

До этого российская сторона говорила, что на сегодня ничего не мешает встрече в нормандском формате по Донбассу на уровне министров иностранных дел.

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Меркель пригласила Зеленского в Германию. Предлагает обсудить Донбасс
Меркель пригласила Зеленского в Германию. Предлагает обсудить Донбасс
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