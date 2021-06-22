Меркель пригласила Зеленского в Германию. Предлагает обсудить Донбасс

Канцлер Германии Ангела Меркель приглашает президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. На встрече могут обсудить двусторонние отношения и мирное урегулирование на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам разговора лидеров двух государств.

Сообщается, что Зеленский и Меркель отметили особенности сегодняшней даты - Дня скорби и памяти жертв войны в Украине, отметив важность исторической ответственности за преступления нацизма.

"Наш разговор проходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", - отметил Зеленский.

Он подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

"Со своей стороны, федеральный канцлер пригласила главу украинского государства осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе", - говорится в сообщении.