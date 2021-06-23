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Нормандському формату потрібна нова динаміка, - голова МЗС Німеччини

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Берлін, Середа 23 червня 2021 12:58
Нормандському формату потрібна нова динаміка, - голова МЗС Німеччини Фото: голова МЗС Німеччини Гайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном Україну. Він заявив, що нормандському формату потрібна нова динаміка.

Про це він заявив на спільному брифінгу з держсекретарем США.

Дипломати обговорили врегулювання ситуації в Україні. Голова зовнішньополітичного відомства Німеччини заявив, що в ході бесіди вказав на необхідність нової динаміки нормандського формату.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що США будуть залучені до переговорів щодо Донбасу, і навіть запропонував розширити нормандський формат до семи учасників за рахунок США, Канади та Британії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель запросила президента України Володимира Зеленського до Берліна для обговорення Донбасу.

До цього російська сторона говорила, що на сьогодні нічого не заважає зустрічі в нормандському форматі щодо Донбасу на рівні міністрів закордонних справ.

Зокрема, у Путіна підтвердили плани щодо нормандської зустрічі на рівні МЗС.

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Сполучені Штати Америки Германия Нормандський формат
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