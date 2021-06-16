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Участие США в переговорах по Донбассу зависит от их позиции, - Козак

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Женева, Среда 16 июня 2021 15:53
Участие США в переговорах по Донбассу зависит от их позиции, - Козак Фото: замглавы администрации президента России Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Участие США в переговорах по Донбассу возможно, но оно зависит от их позиции. В частности, если Вашингтон будет поддерживать прагматичный подход к выполнению минских соглашений.

Об этом на саммите в Женеве заявил замглавы администрации президента России и переговорщик по Донбассу Дмитрий Козак, передает ТАСС.

"Все зависит от позиции. Или мы в одной человеческой логике пытаемся найти ответы на все те вызовы, которые есть, тогда да. Если будет трезвый и прагматичный подход к выполнению минских соглашений - хорошо. Но, как говорят, лучше ужасный конец, чем ужас без конца", - отметил Козак.

Он добавил, что Москва предлагала Киеву официально заявить Совбезу ООН о том, что его не устраивает в минских соглашениях и внести свои предложения.

"Если речь идет об урегулировании конфликта, пожалуйста, мы за. Когда наши европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение, потому что сейчас вмешаются в процесс американцы, мы говорим: "Добро пожаловать", - подчеркнул Козак.

Отметим, до этого Козак был против привлечения США, поскольку "чем больше участников, тем сложнее найти решение".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что США будут привлечены к переговорам по Донбассу, и даже предложил расширить нормандский формат до семи участников за счет США, Канады и Британии.

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Соединенные Штаты Америки Донбасс переговоры
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