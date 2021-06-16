В России заявили об отсутствии препятствий для нормандской встречи глав МИД

В России говорят, что для нормандской встречи министров иностранных дел нет препятствий. В июле прошлого года министры иностранных дел не смогли согласовать совместное заявление.

"Нет никаких проблем в организации встречи министров формата", - сказал Козак.

По его словам, в июле прошлого года министры иностранных дел не смогли согласовать совместное заявление.

"И в тот же месяц была встреча политсоветников. Мы предложили объединить заявление по поводу рекомендаций ТКГ о конкретных шагах урегулирования. Но не смогли. Отдали их немцам и французам, они очень просили", - сказал он.