В России заявили об отсутствии препятствий для нормандской встречи глав МИД
В России говорят, что для нормандской встречи министров иностранных дел нет препятствий. В июле прошлого года министры иностранных дел не смогли согласовать совместное заявление.
Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.
"Нет никаких проблем в организации встречи министров формата", - сказал Козак.
По его словам, в июле прошлого года министры иностранных дел не смогли согласовать совместное заявление.
"И в тот же месяц была встреча политсоветников. Мы предложили объединить заявление по поводу рекомендаций ТКГ о конкретных шагах урегулирования. Но не смогли. Отдали их немцам и французам, они очень просили", - сказал он.
Напомним, у Путина подтвердили планы по нормандской встрече на уровне МИД.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался, что на прошлой встрече нормандских советников представители Германии и Франции на прямой вопрос не смогли ответить, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.