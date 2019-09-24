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Макрон анонсировал встречу "нормандской четверки" в ближайшие недели

Новости » Политика    24.09.2019 - 02:53
Макрон анонсировал встречу "нормандской четверки" в ближайшие недели
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Об этом Макрон сообщил на полях Генасамблеи ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча лидеров стран, которые берут участие в переговорах в нормандском формате, может состояться в течение ближайших недель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что такую информацию Макрон озвучил в ответ на вопрос российских журналистов на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН о перспективе проведения встречи в нормандском формате.

"В ближайшие недели", - сказал президент Франции.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров нормандской четверки может состояться после визита президента Владимира Зеленского в США.

Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) может состояться в октябре.

До этого посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что президент Эммануэль Макрон активно работает над тем, чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась в сентябре.

Россия после ТКГ заявила об угрозе срыва "нормандской встречи" Зеленский ожидает, что встречи в норманском формате будут проходить чаще
Новости Украины Эммануэль МакронНормандская четверка
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