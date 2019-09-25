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Нормандська зустріч може відбутися до кінця року, - МЗС РФ

Новини » Політика    25.09.2019 - 22:47
Нормандська зустріч може відбутися до кінця року, - МЗС РФ
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров зазначив, що проведення нормандської зустрічі не залежить від РФ

Саміт в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на сході України може відбутися до кінця 2019 року. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю російським ЗМІ.

За словами Лаврова, ще існує ймовірність, що зустріч нормандської четвірки щодо врегулювання конфлікту на Донбасі відбудеться до кінця цього року, однак це не залежить від Російської Федерації.

"Не виключаю (зустріч до кінця року - ред.), але це залежить не від нас", - заявив він.

Також російський дипломат додав, що Росія стурбована тим, що українська сторона під час зустрічі Тристоронньої контактної групи не підписала так звану "формулу Штайнмайєра".

"У всіх на слуху історія з виконанням рішень попередніх нормандських самітів. Необхідність виконання цих рішень визнали нарешті і в Києві", - зазначив Лавров.

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч у нормандському форматі щодо ситуації на сході України відбудеться найближчими тижнями.

Крім того, раніше помічник президента України Андрій Єрмак заявляв, що зустріч лідерів нормандської четвірки може відбутися після візиту президента Володимира Зеленського в США.

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Новини України нормандский форматЛавров
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