Нормандская встреча длится уже больше часа

Нормандская встреча с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции длится уже более часа. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из Елисейского дворца.

Отметим, нормандская встреча началась в 18:20 по киевскому времени. На данный момент переговоры идут в закрытом формате без представителей средств массовой информации.

Напомним, ранее сообщалось, что после встречи в нормандском формате президенты Украины и России проведут двусторонние переговоры. После этого запланирован рабочий ужин с участием четырех лидеров, а программа нормандского саммита завершится совместной пресс-конференцией.

Также ранее сообщалось, что в начале нормандской встречи президент России Владимир Путин жестом остановил украинского президента Владимира Зеленского, который хотел поднять какой-то вопрос в присутствии представителей медиа. Также российский президент отметил, что все обсуждения начнутся только в закрытом формате. Также сообщалось, что Зеленский перед началом саммита чуть не занял место Путина за переговорным столом.