Нормандська зустріч триває вже більше години

Нормандська зустріч за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції триває вже більше години. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з Єлисейського палацу.

Зазначимо, нормандська зустріч почалася о 18:20 за київським часом. На даний момент переговори йдуть у закритому форматі без представників засобів масової інформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після зустрічі в нормандському форматі президенти України і Росії проведуть двосторонні переговори. Після цього заплановано робочу вечерю за участю чотирьох лідерів, а програма нормандського саміту завершиться спільною прес-конференцією.

Також раніше повідомлялося, що на початку нормандської зустрічі президент Росії Володимир Путін жестом зупинив українського президента Володимира Зеленського, який хотів підняти якесь питання в присутності представників медіа. Також російський президент зазначив, що всі обговорення почнуться тільки в закритому форматі. Також повідомлялося, що Зеленський перед початком саміту мало не зайняв місце Путіна за переговорним столом.