"Нормандская четверка" обсудит сроки вывода российских войск с Донбасса

Вопрос сроков вывода российских войск будет обсужден на саммите "нормандской четверки". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов "Когда будет выведено российских военных" он заявил, что это должно произойти перед выборами.

"Это вопрос который должен быть обсужден в нормандском формате. Это один из главных вопросов. Хорошо - перед выборами! Поэтому если там будут любые войска, выборов не может быть", - заявил президент.

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