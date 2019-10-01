"Нормандська четвірка" обговорить терміни виведення російських військ з Донбасу

Питання термінів виведення російських військ буде обговорено на саміті "нормандської четвірки". Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання журналістів "Коли буде виведено російських військових" він заявив, що це має відбутись перед виборами.

"Це питання яке повинно бути обговорено в нормандському форматі. Це одне з головних питань. Добре - перед виборами! Тому якщо там будуть будь-які війська, виборів не може бути", - заявив президент.

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