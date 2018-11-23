Норма про зниження вартості безподаткових посилок до 100 євро почне діяти з 1 липня

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В остаточному варіанті скасували норму про "три посилки"

Зміни до Податкового кодексу, ухвалені Верховною радою, передбачають зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок зі 150 до 100 євро з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в Мінфіні, при цьому норма про "три посилки" скасована, оскільки поштові оператори виявились не готовими до адміністрування такого обмеження.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон про держаний бюджет на 2019 рік та пов'язані з ним зміни до Податкового кодексу в ніч на 23 листопада. У порівнянні з першим читанням доходи та видатки бюджету зросли на 17,7 млрд грн. Збільшення, зокрема, відбудеться завдяки підвищенню цін на газ для населення, що дасть бюджету близько 9 млрд грн.

У пояснювальній записці до проекту бюджету, яку підписала міністр фінансів Оксана Маркарова, зазначається, що бюджет додатково отримає 300 млн грн від "зменшення порогу неоподатковуваного ПДВ мінімуму вартості товарів, що ввозяться (пересилаються) малими партіями в міжнародних поштових та експрес-відправленнях)".