Нори не риють? Де насправді живуть їжаки і що може стати для них небезпечною "пасткою"

Де насправді можуть "кублитися" їжаки

Експерт розповіла, що в цілому їжаки "роблять кубла з листя, гілок та інших матеріалів".

"Які підходять для пом'якшення та утеплення", - пояснила Михайлюк.

Попри уявлення декого з людей про те, нібито їжачки "живуть у нірах", насправді "нір вони - не риють".

"Натомість використовують природні купки "будівельних матеріалів" для облаштування гнізда", - поділилась зооволонтер.

Це можуть бути, за її словами:

спиляні гілки;

скошена трава;

зібране листя тощо.

"Основний критерій ділянки, щоб там міг облаштуватись їжак - має бути хоч трішечки зарослів та хащів", - уточнила фахівець.

Отже, "на ідеально виголеному газоні" - їжак не приживеться.

Що може стати "пасткою" для цих тварин

Михайлюк повідомила, що пасткою на присадибній ділянці (у саду чи на городі) для їжачків може стати практично будь-що.

"Це - "біда", а не звірятко. Інколи складається враження, що їжак наче намагається "вбитись об все на світі", - визнала спеціаліст.

Їжак, за її словами, може:

застрягнути в сітці;

впасти у відкриту водойму;

заплутатись у нитках;

зробити кубло під кочкою і не тільки.

"Це може бути що завгодно. Людська фантазія не здатна продумати всі варіанти, якщо чесно", - поділилась зооволонтер.

Водночас найбільш розповсюджену загрозу для їжаків становлять все ж таки:

водойми (які не мають трапика чи пологого виходу);

покоси (без попереднього огляду ділянки на предмет їжачиного кубла).

"Всього насправді не передбачити. Але ці два пункти - люди цілком можуть контролювати, що значно скоротить ризики для колючих", - підсумувала Михайлюк.