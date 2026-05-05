Нори не риють? Де насправді живуть їжаки і що може стати для них небезпечною "пасткою"

12:12 05.05.2026 Вт
2 хв
Нір як таких - їжаки не риють, надаючи перевагу природним "будматеріалам"
aimg Ірина Костенко
Їжачки - корисні сусіди людей (фото ілюстративне: Getty Images)

Їжаки часто оселяються неподалік людей або ж "приходять у гості" на присадибні ділянки. Проте де насправді вони живуть і на які небезпеки наражаються під час своїх прогулянок - важливо розуміти кожному.

Про це розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна зооволонтер Першої приватної їжарні (ППЇ) імені Армана Солдіна Ксенія Михайлюк.

Де насправді можуть "кублитися" їжаки

Експерт розповіла, що в цілому їжаки "роблять кубла з листя, гілок та інших матеріалів".

"Які підходять для пом'якшення та утеплення", - пояснила Михайлюк.

Попри уявлення декого з людей про те, нібито їжачки "живуть у нірах", насправді "нір вони - не риють".

"Натомість використовують природні купки "будівельних матеріалів" для облаштування гнізда", - поділилась зооволонтер.

Це можуть бути, за її словами:

  • спиляні гілки;
  • скошена трава;
  • зібране листя тощо.

"Основний критерій ділянки, щоб там міг облаштуватись їжак - має бути хоч трішечки зарослів та хащів", - уточнила фахівець.

Отже, "на ідеально виголеному газоні" - їжак не приживеться.

Що може стати "пасткою" для цих тварин

Михайлюк повідомила, що пасткою на присадибній ділянці (у саду чи на городі) для їжачків може стати практично будь-що.

"Це - "біда", а не звірятко. Інколи складається враження, що їжак наче намагається "вбитись об все на світі", - визнала спеціаліст.

Їжак, за її словами, може:

  • застрягнути в сітці;
  • впасти у відкриту водойму;
  • заплутатись у нитках;
  • зробити кубло під кочкою і не тільки.

"Це може бути що завгодно. Людська фантазія не здатна продумати всі варіанти, якщо чесно", - поділилась зооволонтер.

Водночас найбільш розповсюджену загрозу для їжаків становлять все ж таки:

  • водойми (які не мають трапика чи пологого виходу);
  • покоси (без попереднього огляду ділянки на предмет їжачиного кубла).

"Всього насправді не передбачити. Але ці два пункти - люди цілком можуть контролювати, що значно скоротить ризики для колючих", - підсумувала Михайлюк.

