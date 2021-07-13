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Nord Stream AG приостанавливает прокачку российского газа по "Северному потоку"

Новина українською →
Вторник 13 июля 2021 00:59
Nord Stream AG приостанавливает прокачку российского газа по "Северному потоку" Фото: Газпром остановит Северный поток на ремонт (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Компания Nord Stream AG (учредитель "Газпром") остановит прокачку российского газа по обеим ниткам газопровода "Северный поток" на время проведения работ по плановому техническому обслуживанию. Ремонт будут проводить с 13 по 23 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

В рамках работ будет проведено тестирование механических компонентов, а также систем автоматизации для обеспечения эффективности и безопасности эксплуатации газопровода.

"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку", - сообщили в компании.

Российский "Газпром" не стал наращивать поставки газа в Европу, отказавшись заказывать дополнительные мощности прокачки через украинскую газотранспортную систему. К тому же на прошлой неделе на ремонт остановили газопровод "Ямал-Европа", что добавило напряженности рынку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призывал США не допустить завершения строительства и запуска "Северного потока-2". По словам Зеленского, таким образом Европа "дает оружие в руки врагу".

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