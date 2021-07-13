ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Nord Stream AG призупиняє прокачування російського газу по "Північному потоку"

Новость на русском →
Вівторок 13 липня 2021 00:59
Nord Stream AG призупиняє прокачування російського газу по "Північному потоку" Фото: Газпром зупинить Північний потік на ремонт (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Компанія Nord Stream AG (засновник "Газпром") зупинить прокачування російського газу по обох нитках газопроводу "Північний потік" на час проведення робіт з планового технічного обслуговування. Ремонт проводитимуть з 13 по 23 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

В рамках робіт буде проведено тестування механічних компонентів, а також систем автоматизації для забезпечення ефективності та безпеки експлуатації газопроводу.

"Графік і план робіт з технічного обслуговування газопроводу були завчасно узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу вище і нижче по потоку", - повідомили в компанії.

Російський "Газпром" не став нарощувати постачання газу до Європи, відмовившись замовляти додаткові потужності прокачування через українську газотранспортну систему. До того ж минулого тижня на ремонт зупинили газопровід "Ямал-Європа", що додало напруженості ринку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав США не допустити завершення будівництва і запуску "Північного потоку-2". За словами Зеленського, таким чином Європа "дає зброю в руки ворогові".

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2 газ
NEWS
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
DAILY
Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою