"Ноосфера" почала новий антарктичний сезон: які дослідження й проєкти планують вчені

Українське науково-дослідницьке судно "Ноосфера" розпочало шостий антарктичний сезон. У межах місії заплановане розширення географії досліджень та міжнародної співпраці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.
Із січня 2022 року до травня 2026 року українське науково-дослідницьке судно "Ноосфера" успішно здійснило п'ять антарктичних сезонів.
Шостий антарктичний сезон "Ноосфери" передбачає:
"Попри повномасштабну війну Україна продовжує розвивати наукові дослідження світового рівня та розширювати міжнародну співпрацю", - констатував заступник міністра освіти й науки Денис Курбатов.
Він пояснив, що ключовими особливостями шостого сезону стануть:
"Особливо важливо, що розширення дослідницької програми відбувається завдяки фінансуванню міжнародних партнерів і грантовим коштам, без додаткового навантаження на державний бюджет", - зауважив Курбатов.
Це, за його словами, "свідчить про довіру міжнародної наукової спільноти до українських учених та їхньої спроможності реалізовувати складні дослідницькі проєкти".
Зараз "Ноосфера" прямує з Кейптауна (Південно-Африканська Республіка), де флагман вимушено базується через повномасштабне вторгнення РФ, до Антарктики.
Капітаном криголама є Андрій Старіш.
Першою зупинкою стане польська антарктична станція "Арцтовський", якій українське судно надає логістичну підтримку в будівництві нових корпусів.
Після цього криголам вирушить до чилійського міста Пунта-Аренас.
Там він забере першу групу українського сезонного загону та необхідні вантажі для станції "Академік Вернадський".
Прибуття на нашу станцію очікується на початку грудня.
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Впродовж шостого сезону на борту "Ноосфери" та на станції "Академік Вернадський" працюватиме перша індонезійська антарктична експедиція.
Дослідники, спільно з українськими вченими, будуть реалізовувати нові проєкти в галузях геології, біології та океанографії.
Продовжиться також наукова співпраця з Мексикою, США та Чехією.
Окремим напрямом стануть два дослідження в межах проєкту Європейського Союзу POLARIN:
Однією з головних наукових подій сезону стане масштабне спільне дослідження українських і шведських учених у морі Ведделла (розташованому на схід від Антарктичного півострова).
У НАНЦ наголосили, що це - перше настільки значне розширення дослідницької території (географії досліджень) для української полярної науки.
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Наукова програма в межах експедиції передбачає:
"Результати цих досліджень сприятимуть поглибленню знань про полярні екосистеми, океанічні процеси та глобальні кліматичні зміни", - пояснили у прес-службі Міністерства освіти й науки України.
Окрім реалізації наукових проєктів, "Ноосфера" традиційно забезпечить ротацію річних українських антарктичних експедицій на станції "Академік Вернадський".
Судно буде виконувати також логістичні завдання, необхідні для безперервної роботи станції - доставки дослідників, обладнання та вантажів.
"Пишаємося тим, що попри війну продовжуємо розвивати науку та міжнародну співпрацю, зміцнюючи позиції України в світі. Щиро вдячні за цю можливість нашим Силам оборони", - підсумували в НАНЦ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що працювати в Антарктиці хоче рекордна кількість українок - які професії в лідерах.
Крім того, ми пояснювали, як живуть українці на станції "Академік Вернадський" та чим харчуються щодня.
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