"Ноосфера" почала новий антарктичний сезон: які дослідження й проєкти планують вчені

Особливості шостого антарктичного сезону

Із січня 2022 року до травня 2026 року українське науково-дослідницьке судно "Ноосфера" успішно здійснило п'ять антарктичних сезонів.

Шостий антарктичний сезон "Ноосфери" передбачає:

розширення географії та напрямів наукових досліджень;

реалізацію нових міжнародних проєктів;

забезпечення роботи української антарктичної станції "Академік Вернадський".

"Попри повномасштабну війну Україна продовжує розвивати наукові дослідження світового рівня та розширювати міжнародну співпрацю", - констатував заступник міністра освіти й науки Денис Курбатов.

Він пояснив, що ключовими особливостями шостого сезону стануть:

нові наукові проєкти і дослідження;

нові міжнародні партнери (розширення міжнародної наукової співпраці);

вихід дослідників у нові для української полярної науки райони Антарктики (де раніше таких масштабних експедицій вони не проводили).

"Особливо важливо, що розширення дослідницької програми відбувається завдяки фінансуванню міжнародних партнерів і грантовим коштам, без додаткового навантаження на державний бюджет", - зауважив Курбатов.

Це, за його словами, "свідчить про довіру міжнародної наукової спільноти до українських учених та їхньої спроможності реалізовувати складні дослідницькі проєкти".

Під час війни "Ноосфера" вимушено базується у Кейптауні (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Де зараз "Ноосфера" і які будуть перші зупинки

Зараз "Ноосфера" прямує з Кейптауна (Південно-Африканська Республіка), де флагман вимушено базується через повномасштабне вторгнення РФ, до Антарктики.

Капітаном криголама є Андрій Старіш.

Першою зупинкою стане польська антарктична станція "Арцтовський", якій українське судно надає логістичну підтримку в будівництві нових корпусів.

Після цього криголам вирушить до чилійського міста Пунта-Аренас.

Там він забере першу групу українського сезонного загону та необхідні вантажі для станції "Академік Вернадський".

Прибуття на нашу станцію очікується на початку грудня.

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Нові міжнародні дослідження в Антарктиці

Впродовж шостого сезону на борту "Ноосфери" та на станції "Академік Вернадський" працюватиме перша індонезійська антарктична експедиція.

Дослідники, спільно з українськими вченими, будуть реалізовувати нові проєкти в галузях геології, біології та океанографії.

Продовжиться також наукова співпраця з Мексикою, США та Чехією.

"Ноосфера" забезпечує співпрацю України з іншими державами (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Окремим напрямом стануть два дослідження в межах проєкту Європейського Союзу POLARIN:

перше - присвячене вивченню поширення (розповсюдження) мікробних спільнот у повітрі полярних регіонів;

друге - передбачає моніторинг вуглецю в Південному океані (що має важливе значення для розуміння глобальних кліматичних процесів).

Українсько-шведська експедиція до моря Ведделла

Однією з головних наукових подій сезону стане масштабне спільне дослідження українських і шведських учених у морі Ведделла (розташованому на схід від Антарктичного півострова).

У НАНЦ наголосили, що це - перше настільки значне розширення дослідницької території (географії досліджень) для української полярної науки.

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Наукова програма в межах експедиції передбачає:

дослідження (вивчення) екстремофільних організмів , здатних існувати в екстремальних умовах поблизу так званих "чорних курців" - підводних гідротермальних джерел (гейзерів), температура води в яких може сягати 400°C;

, здатних існувати в екстремальних умовах поблизу так званих "чорних курців" - підводних гідротермальних джерел (гейзерів), температура води в яких може сягати 400°C; пошук холодноводних коралів ;

; пошук затонулого судна в районі проведення експедиції;

в районі проведення експедиції; вивчення особливостей глибоководних екосистем ;

; дослідження атмосферних річок - масштабних потоків водяної пари в атмосфері, які впливають на погодні та кліматичні процеси;

- масштабних потоків водяної пари в атмосфері, які впливають на погодні та кліматичні процеси; вивчення океанських течій, які відіграють важливу роль у формуванні клімату та циркуляції вод Південного океану.

"Результати цих досліджень сприятимуть поглибленню знань про полярні екосистеми, океанічні процеси та глобальні кліматичні зміни", - пояснили у прес-службі Міністерства освіти й науки України.

Українське судно виконує також логістичні завдання (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Забезпечення роботи станції "Академік Вернадський"

Окрім реалізації наукових проєктів, "Ноосфера" традиційно забезпечить ротацію річних українських антарктичних експедицій на станції "Академік Вернадський".

Судно буде виконувати також логістичні завдання, необхідні для безперервної роботи станції - доставки дослідників, обладнання та вантажів.

"Пишаємося тим, що попри війну продовжуємо розвивати науку та міжнародну співпрацю, зміцнюючи позиції України в світі. Щиро вдячні за цю можливість нашим Силам оборони", - підсумували в НАНЦ.