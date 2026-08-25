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Працювати в Антарктиці хоче рекордна кількість українок: які професії в лідерах

11:24 25.08.2026 Вт
3 хв
Скільки жінок і на які посади в 32-й експедиції претендують?
aimg Ірина Костенко
Працювати в Антарктиці хоче рекордна кількість українок: які професії в лідерах Полярники на станції "Академік Вернадський" мають різні спеціальності (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
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На цьогорічний конкурс до 32-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) надійшла рекордна кількість заявок від жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Головне:

  • Заявки: в цілому на конкурс до 32-ї Української антарктичної експедиції надійшло 87 заявок (близько 6 претендентів на 1 місце).
  • Рекорд: майже половину всіх заявок - 44% (38 кандидаток) - подали жінки, що є абсолютним рекордом за весь час відкритих наборів.
  • Топ професій серед жінок: найчастіше жінки обирали їхати на станцію "Академік Вернадський" як біологиня, кухарка чи лікарка.
  • Загальний рейтинг: найбільше заявок загалом надійшло на позиції біолога, системного адміністратора та лікаря.
  • Що далі: попереду в кандидатів фахові співбесіди, психологічне тестування, медкомісія й навчально-тренувальні збори, тож остаточний склад експедиції стане відомий пізніше.

Загальна кількість охочих працювати в Антарктиці

В цілому на цьогорічний конкурс до 32-ї Української антарктичної експедиції в НАНЦ надійшло 87 заявок.

"Це менше, ніж торік, але на рівні 2023 та 2024 років", - пояснили українцям.

Уточнюється, що на 1 місце - в середньому 6 претендентів.

Працювати в Антарктиці хоче рекордна кількість українок: які професії в лідерахЗагальна кількість поданих заявок (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Рекордна кількість заявок від жінок

Згідно з інформацією НАНЦ, до 32-ї експедиції подала заявки рекордна кількість жінок.

"Вперше за весь час відкритого добору майже половину заявок подали жінки", - констатували в науковому центрі.

Йдеться про наявність 38 кандидаток (44%).

"Це - рекордна частка", - наголосили в НАНЦ.

Уточнюється, що попередній такий рекорд було встановлено торік (36% - жінки).

Працювати в Антарктиці хоче рекордна кількість українок: які професії в лідерахГендерний баланс заявок до 32-ї УАЕ (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Найпопулярніші серед жінок професії

Професії, які найчастіше обирали жінки, є такими:

  • біологиня - 18;
  • кухарка - 8;
  • лікарка - 6.

Працювати в Антарктиці хоче рекордна кількість українок: які професії в лідерахПрофесії, які найчастіше обирали жінки (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Найпопулярніші професії в цілому

За даними НАНЦ, загалом найбільше заявок в межах конкурсу надійшло на позиції:

  • біолога;
  • системного адміністратора;
  • лікаря.

Працювати в Антарктиці хоче рекордна кількість українок: які професії в лідерахНа які позиції подали найбільше заявок (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Найменш популярні професії

Найменше заявок кандидати в полярники подали "традиційно" на позиції:

  • геофізика;
  • системного механіка;
  • дослідника геокосмосу;
  • дизеліста-електрика.

Працювати в Антарктиці хоче рекордна кількість українок: які професії в лідерахНа які позиції подали найменше заявок (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Загальний склад річної експедиції

У НАНЦ нагадали, що в цілому до річної Української антарктичної експедиції входять зазвичай 7-9 вчених за напрямами:

  • геофізики;
  • біології;
  • метеорології.

Крім того, учасниками УАЕ стають 5 членів команди життєзабезпечення:

  • лікар;
  • сисадмін;
  • кухар;
  • системний механік;
  • дизеліст.
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Що відбувається після подання заявок

Після подання заявок до 32-ї УАЕ на кандидатів і кандидаток в полярники чекають такі наступні етапи:

  • попередній відбір за формальними ознаками;
  • подання повного пакета документів;
  • фахова співбесіда;
  • тестування психологом;
  • медкомісія;
  • навчально-тренувальні збори.

Працювати в Антарктиці хоче рекордна кількість українок: які професії в лідерахЩо попереду в охочих стати полярниками (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

"Хто ж дійде до фінального етапу? Дізнаємося до кінця 2026 року", - підсумували в НАНЦ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як живуть українці на станції "Академік Вернадський".

Крім того, ми пояснювали, чим харчуються щодня українські полярники.

Читайте також, як збирають команду для "Академіка Вернадського" та що українські полярники досліджують в Антарктиці.

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