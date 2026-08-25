Працювати в Антарктиці хоче рекордна кількість українок: які професії в лідерах
На цьогорічний конкурс до 32-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) надійшла рекордна кількість заявок від жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.
Головне:
- Заявки: в цілому на конкурс до 32-ї Української антарктичної експедиції надійшло 87 заявок (близько 6 претендентів на 1 місце).
- Рекорд: майже половину всіх заявок - 44% (38 кандидаток) - подали жінки, що є абсолютним рекордом за весь час відкритих наборів.
- Топ професій серед жінок: найчастіше жінки обирали їхати на станцію "Академік Вернадський" як біологиня, кухарка чи лікарка.
- Загальний рейтинг: найбільше заявок загалом надійшло на позиції біолога, системного адміністратора та лікаря.
- Що далі: попереду в кандидатів фахові співбесіди, психологічне тестування, медкомісія й навчально-тренувальні збори, тож остаточний склад експедиції стане відомий пізніше.
Загальна кількість охочих працювати в Антарктиці
В цілому на цьогорічний конкурс до 32-ї Української антарктичної експедиції в НАНЦ надійшло 87 заявок.
"Це менше, ніж торік, але на рівні 2023 та 2024 років", - пояснили українцям.
Уточнюється, що на 1 місце - в середньому 6 претендентів.
Загальна кількість поданих заявок (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)
Рекордна кількість заявок від жінок
Згідно з інформацією НАНЦ, до 32-ї експедиції подала заявки рекордна кількість жінок.
"Вперше за весь час відкритого добору майже половину заявок подали жінки", - констатували в науковому центрі.
Йдеться про наявність 38 кандидаток (44%).
"Це - рекордна частка", - наголосили в НАНЦ.
Уточнюється, що попередній такий рекорд було встановлено торік (36% - жінки).
Гендерний баланс заявок до 32-ї УАЕ (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)
Найпопулярніші серед жінок професії
Професії, які найчастіше обирали жінки, є такими:
- біологиня - 18;
- кухарка - 8;
- лікарка - 6.
Професії, які найчастіше обирали жінки (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)
Найпопулярніші професії в цілому
За даними НАНЦ, загалом найбільше заявок в межах конкурсу надійшло на позиції:
- біолога;
- системного адміністратора;
- лікаря.
На які позиції подали найбільше заявок (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)
Найменш популярні професії
Найменше заявок кандидати в полярники подали "традиційно" на позиції:
- геофізика;
- системного механіка;
- дослідника геокосмосу;
- дизеліста-електрика.
На які позиції подали найменше заявок (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)
Загальний склад річної експедиції
У НАНЦ нагадали, що в цілому до річної Української антарктичної експедиції входять зазвичай 7-9 вчених за напрямами:
- геофізики;
- біології;
- метеорології.
Крім того, учасниками УАЕ стають 5 членів команди життєзабезпечення:
- лікар;
- сисадмін;
- кухар;
- системний механік;
- дизеліст.
Що відбувається після подання заявок
Після подання заявок до 32-ї УАЕ на кандидатів і кандидаток в полярники чекають такі наступні етапи:
- попередній відбір за формальними ознаками;
- подання повного пакета документів;
- фахова співбесіда;
- тестування психологом;
- медкомісія;
- навчально-тренувальні збори.
Що попереду в охочих стати полярниками (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)
"Хто ж дійде до фінального етапу? Дізнаємося до кінця 2026 року", - підсумували в НАНЦ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як живуть українці на станції "Академік Вернадський".
Крім того, ми пояснювали, чим харчуються щодня українські полярники.
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