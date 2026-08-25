Працювати в Антарктиці хоче рекордна кількість українок: які професії в лідерах

На цьогорічний конкурс до 32-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) надійшла рекордна кількість заявок від жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Головне: Заявки : в цілому на конкурс до 32-ї Української антарктичної експедиції надійшло 87 заявок (близько 6 претендентів на 1 місце).

: в цілому на конкурс до 32-ї Української антарктичної експедиції надійшло 87 заявок (близько 6 претендентів на 1 місце). Рекорд : майже половину всіх заявок - 44% (38 кандидаток) - подали жінки, що є абсолютним рекордом за весь час відкритих наборів.

: майже половину всіх заявок - 44% (38 кандидаток) - подали жінки, що є абсолютним рекордом за весь час відкритих наборів. Топ професій серед жінок : найчастіше жінки обирали їхати на станцію "Академік Вернадський" як біологиня, кухарка чи лікарка.

: найчастіше жінки обирали їхати на станцію "Академік Вернадський" як біологиня, кухарка чи лікарка. Загальний рейтинг : найбільше заявок загалом надійшло на позиції біолога, системного адміністратора та лікаря.

: найбільше заявок загалом надійшло на позиції біолога, системного адміністратора та лікаря. Що далі: попереду в кандидатів фахові співбесіди, психологічне тестування, медкомісія й навчально-тренувальні збори, тож остаточний склад експедиції стане відомий пізніше.

Загальна кількість охочих працювати в Антарктиці

В цілому на цьогорічний конкурс до 32-ї Української антарктичної експедиції в НАНЦ надійшло 87 заявок.

"Це менше, ніж торік, але на рівні 2023 та 2024 років", - пояснили українцям.

Уточнюється, що на 1 місце - в середньому 6 претендентів.

Загальна кількість поданих заявок (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Рекордна кількість заявок від жінок

Згідно з інформацією НАНЦ, до 32-ї експедиції подала заявки рекордна кількість жінок.

"Вперше за весь час відкритого добору майже половину заявок подали жінки", - констатували в науковому центрі.

Йдеться про наявність 38 кандидаток (44%).

"Це - рекордна частка", - наголосили в НАНЦ.

Уточнюється, що попередній такий рекорд було встановлено торік (36% - жінки).

Гендерний баланс заявок до 32-ї УАЕ (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Найпопулярніші серед жінок професії

Професії, які найчастіше обирали жінки, є такими:

біологиня - 18;

кухарка - 8;

лікарка - 6.

Професії, які найчастіше обирали жінки (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Найпопулярніші професії в цілому

За даними НАНЦ, загалом найбільше заявок в межах конкурсу надійшло на позиції:

біолога;

системного адміністратора;

лікаря.

На які позиції подали найбільше заявок (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Найменш популярні професії

Найменше заявок кандидати в полярники подали "традиційно" на позиції:

геофізика;

системного механіка;

дослідника геокосмосу;

дизеліста-електрика.

На які позиції подали найменше заявок (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Загальний склад річної експедиції

У НАНЦ нагадали, що в цілому до річної Української антарктичної експедиції входять зазвичай 7-9 вчених за напрямами:

геофізики;

біології;

метеорології.

Крім того, учасниками УАЕ стають 5 членів команди життєзабезпечення:

лікар;

сисадмін;

кухар;

системний механік;

дизеліст.

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Що відбувається після подання заявок

Після подання заявок до 32-ї УАЕ на кандидатів і кандидаток в полярники чекають такі наступні етапи:

попередній відбір за формальними ознаками;

подання повного пакета документів;

фахова співбесіда;

тестування психологом;

медкомісія;

навчально-тренувальні збори.

Що попереду в охочих стати полярниками (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

"Хто ж дійде до фінального етапу? Дізнаємося до кінця 2026 року", - підсумували в НАНЦ.