"Ноосфера" начала новый антарктический сезон: какие исследования и проекты планируют ученые

Особенности шестого антарктического сезона

С января 2022 года по май 2026 года украинское научно-исследовательское судно "Ноосфера" успешно осуществило пять антарктических сезонов.

Шестой антарктический сезон "Ноосферы" предусматривает:

расширение географии и направлений научных исследований;

реализацию новых международных проектов;

обеспечение работы украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

"Несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает развивать научные исследования мирового уровня и расширять международное сотрудничество", - констатировал заместитель министра образования и науки Денис Курбатов.

Он объяснил, что ключевыми особенностями шестого сезона станут:

новые научные проекты и исследования;

новые международные партнеры (расширение международного научного сотрудничества);

выход исследователей в новые для украинской полярной науки районы Антарктики (где раньше таких масштабных экспедиций они не проводили).

"Особенно важно, что расширение исследовательской программы происходит благодаря финансированию международных партнеров и грантовым средствам, без дополнительной нагрузки на государственный бюджет", - отметил Курбатов.

Это, по его словам, "свидетельствует о доверии международного научного сообщества к украинским ученым и их способности реализовывать сложные исследовательские проекты".

Во время войны "Ноосфера" вынужденно базируется в Кейптауне (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Где сейчас "Ноосфера" и какие будут первые остановки

Сейчас "Ноосфера" направляется из Кейптауна (Южно-Африканская Республика), где флагман вынужденно базируется из-за полномасштабного вторжения РФ, в Антарктику.

Капитаном ледокола является Андрей Стариш.

Первой остановкой станет польская антарктическая станция "Артцовский", которой украинское судно оказывает логистическую поддержку в строительстве новых корпусов.

После этого ледокол отправится в чилийский город Пунта-Аренас.

Там он заберет первую группу украинского сезонного отряда и необходимые грузы для станции "Академик Вернадский".

Прибытие на нашу станцию ожидается в начале декабря.

Читайте также: "Если Антарктида растает - города уйдут под воду". Интервью с полярником о работе на краю света

Новые международные исследования в Антарктике

В течение шестого сезона на борту "Ноосферы" и на станции "Академик Вернадский" будет работать первая индонезийская антарктическая экспедиция.

Исследователи, совместно с украинскими учеными, будут реализовывать новые проекты в областях геологии, биологии и океанографии.

Продолжится также научное сотрудничество с Мексикой, США и Чехией.

"Ноосфера" обеспечивает сотрудничество Украины с другими государствами (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Отдельным направлением станут два исследования в рамках проекта Европейского Союза POLARIN:

первое - посвящено изучению распространения микробных сообществ в воздухе полярных регионов;

второе - предусматривает мониторинг углерода в Южном океане (что имеет важное значение для понимания глобальных климатических процессов).

Украинско-шведская экспедиция к морю Ведделла

Одним из главных научных событий сезона станет масштабное совместное исследование украинских и шведских ученых в море Ведделла (расположенном к востоку от Антарктического полуострова).

В НАНЦ подчеркнули, что это - первое настолько значительное расширение исследовательской территории (географии исследований) для украинской полярной науки.

Читайте также: Украинская инициатива: где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (фото)

Научная программа в рамках экспедиции предполагает:

исследование (изучение) экстремофильных организмов , способных существовать в экстремальных условиях вблизи так называемых "черных курильщиков" - подводных гидротермальных источников (гейзеров), температура воды в которых может достигать 400°C;

, способных существовать в экстремальных условиях вблизи так называемых "черных курильщиков" - подводных гидротермальных источников (гейзеров), температура воды в которых может достигать 400°C; поиск холодноводных кораллов ;

; поиск затонувшего судна в районе проведения экспедиции;

в районе проведения экспедиции; изучение особенностей глубоководных экосистем ;

; исследование атмосферных рек - масштабных потоков водяного пара в атмосфере, которые влияют на погодные и климатические процессы;

- масштабных потоков водяного пара в атмосфере, которые влияют на погодные и климатические процессы; изучение океанских течений, которые играют важную роль в формировании климата и циркуляции вод Южного океана.

"Результаты этих исследований будут способствовать углублению знаний о полярных экосистемах, океанических процессах и глобальных климатических изменениях", - объяснили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Украинское судно выполняет также логистические задачи (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Обеспечение работы станции "Академик Вернадский"

Кроме реализации научных проектов, "Ноосфера" традиционно обеспечит ротацию годовых украинских антарктических экспедиций на станции "Академик Вернадский".

Судно будет выполнять также логистические задачи, необходимые для непрерывной работы станции - доставки исследователей, оборудования и грузов.

"Гордимся тем, что, несмотря на войну, продолжаем развивать науку и международное сотрудничество, укрепляя позиции Украины в мире. Искренне благодарны за эту возможность нашим Силам обороны", - подытожили в НАНЦ.