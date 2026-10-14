"Ноосфера" начала новый антарктический сезон: какие исследования и проекты планируют ученые

Украинское научно-исследовательское судно "Ноосфера" начало шестой антарктический сезон. В рамках миссии запланировано расширение географии исследований и международного сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
С января 2022 года по май 2026 года украинское научно-исследовательское судно "Ноосфера" успешно осуществило пять антарктических сезонов.
Шестой антарктический сезон "Ноосферы" предусматривает:
"Несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает развивать научные исследования мирового уровня и расширять международное сотрудничество", - констатировал заместитель министра образования и науки Денис Курбатов.
Он объяснил, что ключевыми особенностями шестого сезона станут:
"Особенно важно, что расширение исследовательской программы происходит благодаря финансированию международных партнеров и грантовым средствам, без дополнительной нагрузки на государственный бюджет", - отметил Курбатов.
Это, по его словам, "свидетельствует о доверии международного научного сообщества к украинским ученым и их способности реализовывать сложные исследовательские проекты".
Сейчас "Ноосфера" направляется из Кейптауна (Южно-Африканская Республика), где флагман вынужденно базируется из-за полномасштабного вторжения РФ, в Антарктику.
Капитаном ледокола является Андрей Стариш.
Первой остановкой станет польская антарктическая станция "Артцовский", которой украинское судно оказывает логистическую поддержку в строительстве новых корпусов.
После этого ледокол отправится в чилийский город Пунта-Аренас.
Там он заберет первую группу украинского сезонного отряда и необходимые грузы для станции "Академик Вернадский".
Прибытие на нашу станцию ожидается в начале декабря.
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В течение шестого сезона на борту "Ноосферы" и на станции "Академик Вернадский" будет работать первая индонезийская антарктическая экспедиция.
Исследователи, совместно с украинскими учеными, будут реализовывать новые проекты в областях геологии, биологии и океанографии.
Продолжится также научное сотрудничество с Мексикой, США и Чехией.
Отдельным направлением станут два исследования в рамках проекта Европейского Союза POLARIN:
Одним из главных научных событий сезона станет масштабное совместное исследование украинских и шведских ученых в море Ведделла (расположенном к востоку от Антарктического полуострова).
В НАНЦ подчеркнули, что это - первое настолько значительное расширение исследовательской территории (географии исследований) для украинской полярной науки.
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Научная программа в рамках экспедиции предполагает:
"Результаты этих исследований будут способствовать углублению знаний о полярных экосистемах, океанических процессах и глобальных климатических изменениях", - объяснили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.
Кроме реализации научных проектов, "Ноосфера" традиционно обеспечит ротацию годовых украинских антарктических экспедиций на станции "Академик Вернадский".
Судно будет выполнять также логистические задачи, необходимые для непрерывной работы станции - доставки исследователей, оборудования и грузов.
"Гордимся тем, что, несмотря на войну, продолжаем развивать науку и международное сотрудничество, укрепляя позиции Украины в мире. Искренне благодарны за эту возможность нашим Силам обороны", - подытожили в НАНЦ.
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