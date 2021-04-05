Номер телефону Цукерберга опинився у відкритому доступі після витоку даних

Номер телефону та інші дані про засновника Facebook Марка Цукерберга витекли в мережу разом з 533 млн особистих відомостей користувачів. Це сталося унаслідок масштабного витоку.

Витік даних Цукерберга зауважив один з користувачів соцмережі Twitter. Він опублікував скріншот з форуму, на якому були вказані особисті дані мільярдера.

Нагадаємо, що про злом соціальної мережі стало відомо напередодні - у відкритому доступі опинилися особиста інформація, телефони, профілі, дати народження, біографічні відомості, унікальні ідентифікатори, електронні адреси та т. п. - майже 533 млн користувачів по всьому світу. У США від злому постраждали 32 млн осіб.

Це вже не перша витік даних користувачів Facebook. У 2019 році в Британії виявили витік даних понад 260 млн користувачів соцмережі.

Подібні інциденти траплялися і в Twitter. Так, минулого року Ірландія оштрафувала Twitter 450 тисяч євро за витік даних користувачів через помилки в мобільному додатку.