Nokia допоможе Україні створити власну альтернативу Starlink для армії

Лист про наміри підписали 22 жовтня під час візиту прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо до України. Поки це перший крок: сторони домовилися вивчити можливості співпраці. Терміни і фінансування не називають.

На початку жовтня ICEYE і Nokia оголосили про спільну розробку захищеного супутникового широкосмугового зв'язку на низькій навколоземній орбіті, як у Starlink. Головна відмінність - держава-замовник володітиме і керуватиме всім: супутниками, наземною інфраструктурою та терміналами.

Такий зв'язок може знадобитися для оборони, охорони кордонів, роботи екстрених служб і ліквідації наслідків катастроф.

"Україні потрібні захищені, суверенні і високопродуктивні системи супутникового зв'язку, які вона контролює", - заявив гендиректор і співзасновник ICEYE Рафал Модженський. Він нагадав, що компанія підтримує Україну з 2022 року.

Голова Nokia Defense Мікко Хаутала наголосив, що супутникові мережі захищають зв'язок, коли наземна інфраструктура пошкоджена. За його словами, система має дати Україні контроль над зв'язком, від якого вона залежить.