Nokia поможет Украине создать собственную альтернативу Starlink для армии

Письмо о намерениях подписали 22 октября во время визита премьер-министра Финляндии Петтери Орпо в Украину. Пока это первый шаг: стороны договорились изучить возможности сотрудничества. Сроки и финансирование не называются.

В начале октября ICEYE и Nokia объявили о совместной разработке защищенной спутниковой широкополосной связи на низкой околоземной орбите, как у Starlink. Главное отличие - государство-заказчик будет владеть и управлять всем: спутниками, наземной инфраструктурой и терминалами.

Такая связь может потребоваться для обороны, охраны границ, работы экстренных служб и ликвидации последствий катастроф.

"Украина нуждается в защищенных, суверенных и высокопроизводительных системах спутниковой связи, которые она контролирует", - заявил гендиректор и соучредитель ICEYE Рафал Модженский. Он напомнил, что компания поддерживает Украину с 2022 года.

Глава Nokia Defense Микко Хаутала подчеркнул, что спутниковые сети защищают связь, когда наземная инфраструктура повреждена. По его словам, система должна дать Украине контроль над связью, от которой она зависит.